De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas devido a um tiroteio entre criminosos na região. Após o fim do confronto, receberam a informação de que uma moradora, ainda não identificada, havia sido atingida na Rua Marcelo Gordilho e estava a caminho do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.
No local, os agentes souberam que a vítima já estava recebendo atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Moradores registraram o confronto em vídeos, que circulam pelas redes sociais. Uma das imagens mostra homens de preto passando por uma rua, quando um deles efetua um disparo. A PM informou que o policiamento segue reforçado na comunidade.
