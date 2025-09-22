Vídeo flagra o momento em que um homem efetua um disparo na comunidade Dois Irmãos - Reprodução/X

Publicado 22/09/2025 20:06 | Atualizado 22/09/2025 21:13

Rio – Uma mulher levou um tiro durante um confronto na tarde desta segunda-feira (22), na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, Zona Sudoeste.

Veja o vídeo:

Muitos tiros estão sendo disparados dentro da Comunidade do 2' Irmãos, na Curicica, na tarde desta segunda-feira.



Alguns homens do Gat do Fabi junto com a facção Comando Vermelho (CV) tentam retomar a região das mãos do Gat do Shrek. pic.twitter.com/BgBShQtX3E — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) September 22, 2025

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas devido a um tiroteio entre criminosos na região. Após o fim do confronto, receberam a informação de que uma moradora, ainda não identificada, havia sido atingida na Rua Marcelo Gordilho e estava a caminho do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

No local, os agentes souberam que a vítima já estava recebendo atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Moradores registraram o confronto em vídeos, que circulam pelas redes sociais. Uma das imagens mostra homens de preto passando por uma rua, quando um deles efetua um disparo. A PM informou que o policiamento segue reforçado na comunidade.