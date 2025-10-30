Publicado 30/10/2025 00:00

O governador Cláudio Castro afirmou que o Rio enfrenta uma guerra e pediu união no combate ao crime. O cenário visto nas operações no Alemão e na Penha revela um problema que se espalha: o fortalecimento das facções pelo país exige resposta conjunta e menos disputa política.

O Ministério Público Eleitoral defendeu incluir os atos que culminaram em 8 de janeiro nas ações contra Jair Bolsonaro no TSE. O parecer amplia o escopo do processo e mantém o ex-presidente no centro de uma disputa entre Justiça e política às vésperas de 2026.