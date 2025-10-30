Publicado 30/10/2025 01:00

Na manchete, Guerra: moradores resgatam mais de 60 corpos na mata

Castro diz que Rio enfrenta guerra e fala sobre ajuda: 'Ou soma, ou some"

Ministro da Justiça anuncia criação de 'escritório emergencial' contra o crime no estado

'Muro do Bope': saiba como os bandidos foram encurralados na mata

Dias antes de eventos da COP30 no Rio, imprensa internacional destaca cenário de guerra com megaoperação

Dois policiais mortos na ação nos complexos do Alemão é Penha são sepultados

Ônibus é utilizado como barricada em Pilares, um dia depois de megaoperação

Universidades seguem fechadas após operação mais letal da história

Rio, Confronto entre milicianos deixa quatro mortos em Santa Cruz

Ataque, Com Plata expulso, Mengão empata por 0 a 0 com o Racing e está na final da Libertadores

Fluzão vence o Ceará por 1 a 0 e entra no G-6 do Brasileirão

Economia, Construtora abre inscrições para o programa de estágio de obras

Mundo, Israel acusa Hamas de violação e lança bombardeio em Gaza; Trump nega crise na trégua