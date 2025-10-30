Carta ao leitor do DIA - 30 de outubro de 2025
Confira os destaques da edição:
Assessores de Lula defendem GLO mesmo sem pedido de intervenção de Cláudio Castro
Para alguns dos interlocutores do presidente, governador do Rio de Janeiro tem interesses eleitoreiros com a operação e não está preocupado com a segurança pública
Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio
António Guterres manifestou profunda preocupação com número de vítimas
Maioria nas redes culpa Castro pela crise na segurança no Rio e desaprova megaoperação policial
Estudo mostra que a narrativa predominante (45,8%) na web descreve a ação como uma 'chacina' promovida pelo Estado
Ministro da Justiça anuncia criação de 'escritório emergencial' contra o crime organizado no RJ
Lewandowski também listou ações imediatas, como a ampliação do efetivo da Força Nacional e a disponibilização de vagas em presídios federais para o estado
