Homens foram detidos por policias da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) - Divulgação

Publicado 30/10/2025 19:58

Rio - Dois homens foram presos nesta quinta-feira (30) por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste, e em Santo Cristo, no Centro da cidade.



De acordo com a Polícia Civil, ambos são condenados por diversos crimes, mas eram considerados foragidos da Justiça. Um deles cumpria pena de 36 anos por roubo de veículos e extorsão mediante sequestro . O outro foi condenado a mais de 10 anos por roubo e receptação.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo combater o roubo, furto e receptação de cargas e veículos, que financiam as atividades de facções criminosas.