Cerimônia de posse do escritor Milton Hatoum na ABL - Divulgação/ABL

Cerimônia de posse do escritor Milton Hatoum na ABLDivulgação/ABL

Publicado 25/04/2026 07:46

Rio - O escritor Milton Hatoum tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta sexta-feira (24), em cerimônia realizada na sede da instituição, no Petit Trianon, no Centro do Rio. Ao assumir a cadeira 6, ele se torna o primeiro autor amazonense a integrar o quadro de "imortais" da ABL.

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Em um discurso focado na função humanizadora da literatura e na resistência do imaginário, o romancista, que acumula mais de meio milhão de obras vendidas e livros traduzidos em 17 países, exaltou a educação pública como o alicerce fundamental para a consciência crítica brasileira e defendeu a literatura como espaço de reflexão.





O novo ocupante da cadeira 6, vaga desde a morte do "Enquanto houver vida neste mundo em chamas, haverá histórias a serem narradas, lidas e ouvidas. Não vivemos apenas no real, vivemos também no imaginário, nos sonhos, na literatura, nas artes, no teatro, essa arte viva, na experiência mística. Vivemos também no devaneio", disse.O novo ocupante da cadeira 6, vaga desde a morte do jornalista Cícero Sandroni , foi recebido pela Acadêmica Ana Maria Machado.

'Milton Hatoum oferece uma análise sutil, cheia de camadas inteligentes, sofisticadas e corajosas, relacionando pontos distintos, numa argumentação bem informada que ilumina nuances até então impensadas pelo entrevistador. Não foge do tema. Mas se recusa a ser porta-voz não nomeado de estereótipos alheios", afirmou.



Presidente da ABL, o Acadêmico Merval Pereira celebrou a chegada do novo imortal à Casa: "O maior escritor brasileiro vivo é um romancista de primeira ordem", declarou.

Milton Hatoum

Além de romancista, Hatoum é contista, ensaísta, tradutor e professor universitário. Em 1989, seu primeiro romance "Relato de um certo Oriente", publicado pela Companhia das Letras, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance e foi adaptado para o cinema com o filme de mesmo nome cuja direção é de Marcelo Gomes.

Já a obra "Dois Irmãos", publicada em 2000, foi eleita o melhor romance brasileiro no período entre 1990 e 2005 em pesquisa realizada pelos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas. O título foi publicado em Argentina, Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, Líbano, Portugal, República Tcheca e Sérvia. Além disso, o livro recebeu uma adaptação para o audiovisual, com uma minissérie da TV Globo, sob direção de Luiz Fernando Carvalho e roteiro de Maria Camargo.

O escritor nasceu em Manaus, em 1952. Em 1968, mudou-se para Brasília, onde estudou no Ciem, Colégio de Aplicação da Universidade de Brasília. Morou toda a década de 1970 em São Paulo e diplomou-se em Arquitetura Universidade de São Paulo, onde desenvolveu uma pesquisa sob a orientação do geógrafo Milton Santos. Entre 1978 e 1979, foi professor de História da Arquitetura na Universidade de Taubaté.



Em 1980, morou em Madri como bolsista do Instituto Ibero Americano de Cooperación. Entre 1981 e 1983, morou em Paris, onde cursou mestrado em literatura latino-americana. De 1984 a 1998, foi professor de língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas.



Em 1999, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou colunista do Caderno 2 (O Estado de S. Paulo) entre 2008 e 2016. Foi colunista do jornal O Globo, do site Terra Magazine e da revista Entre livros.

O romance "Cinzas do Norte", publicado em 2005, obteve diversos prêmios nacionais e internacionais. Milton recebeu a medalha da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura do Brasil em 2008.



Em 2008, publicou seu quarto romance, "Órfãos do Eldorado", adaptado para o cinema sob direção e roteiro de Guilherme Coelho, e, no ano seguinte, lançou o livro de contos "A Cidade Ilhada", que inspirou o filme "O Rio do Desejo", dirigido por Sergio Machado.



Em 2017, Milton iniciou a trilogia "O Lugar Mais Sombrio", com o livro "A Noite da Espera". O segundo livro, "Pontos de Fuga" foi lançado em 2019. No mês de outubro deste ano, a Companhia das Letras publicará "Dança de Enganos", último volume da trilogia.



Os livros de Hatoum já ultrapassam 500 mil exemplares vendidos foram publicados em 17 países, e contam com uma extensa fortuna crítica no Brasil e no exterior. Traduziu para o português A cruzada das crianças(Marcel Schwob), Representações do Intelectual (Edward Said) e, em parceria com Samuel Titan, Três contos (Gustave Flaubert).



Hatoum tem publicado também ensaios e artigos sobre literatura brasileira e latino-americana em revistas e jornais do Brasil, da Espanha, França e Itália. Alguns de seus contos e ensaios saíram nas revistas Europe, Nouvelle Revue Française (França), Grand Street (Nova York), Quimera (México) e serrote. Participou de várias antologias de contos brasileiros organizadas na Alemanha e no México, e da Oxford Anthology of the Brazilian Short Story.