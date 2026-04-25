Cerimônia de posse do escritor Milton Hatoum na ABLDivulgação/ABL

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Rio - O escritor Milton Hatoum tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta sexta-feira (24), em cerimônia realizada na sede da instituição, no Petit Trianon, no Centro do Rio. Ao assumir a cadeira 6, ele se torna o primeiro autor amazonense a integrar o quadro de "imortais" da ABL.
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Cerimônia de posse do escritor Milton Hatoum na ABL - Divulgação/ABL
Cerimônia de posse do escritor Milton Hatoum na ABL - Divulgação/ABL
Em um discurso focado na função humanizadora da literatura e na resistência do imaginário, o romancista, que acumula mais de meio milhão de obras vendidas e livros traduzidos em 17 países, exaltou a educação pública como o alicerce fundamental para a consciência crítica brasileira e defendeu a literatura como espaço de reflexão.
"Enquanto houver vida neste mundo em chamas, haverá histórias a serem narradas, lidas e ouvidas. Não vivemos apenas no real, vivemos também no imaginário, nos sonhos, na literatura, nas artes, no teatro, essa arte viva, na experiência mística. Vivemos também no devaneio", disse.

O novo ocupante da cadeira 6, vaga desde a morte do jornalista Cícero Sandroni, foi recebido pela Acadêmica Ana Maria Machado.
'Milton Hatoum oferece uma análise sutil, cheia de camadas inteligentes, sofisticadas e corajosas, relacionando pontos distintos, numa argumentação bem informada que ilumina nuances até então impensadas pelo entrevistador. Não foge do tema. Mas se recusa a ser porta-voz não nomeado de estereótipos alheios", afirmou.

Presidente da ABL, o Acadêmico Merval Pereira celebrou a chegada do novo imortal à Casa: "O maior escritor brasileiro vivo é um romancista de primeira ordem", declarou.
Milton Hatoum
Além de romancista, Hatoum é contista, ensaísta, tradutor e professor universitário. Em 1989, seu primeiro romance "Relato de um certo Oriente", publicado pela Companhia das Letras, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance e foi adaptado para o cinema com o filme de mesmo nome cuja direção é de Marcelo Gomes.
Já a obra "Dois Irmãos", publicada em 2000, foi eleita o melhor romance brasileiro no período entre 1990 e 2005 em pesquisa realizada pelos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas. O título foi publicado em Argentina, Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, Líbano, Portugal, República Tcheca e Sérvia. Além disso, o livro recebeu uma adaptação para o audiovisual, com uma minissérie da TV Globo, sob direção de Luiz Fernando Carvalho e roteiro de Maria Camargo.
O escritor nasceu em Manaus, em 1952. Em 1968, mudou-se para Brasília, onde estudou no Ciem, Colégio de Aplicação da Universidade de Brasília. Morou toda a década de 1970 em São Paulo e diplomou-se em Arquitetura Universidade de São Paulo, onde desenvolveu uma pesquisa sob a orientação do geógrafo Milton Santos. Entre 1978 e 1979, foi professor de História da Arquitetura na Universidade de Taubaté.
Em 1980, morou em Madri como bolsista do Instituto Ibero Americano de Cooperación. Entre 1981 e 1983, morou em Paris, onde cursou mestrado em literatura latino-americana. De 1984 a 1998, foi professor de língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas.
Em 1999, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou colunista do Caderno 2 (O Estado de S. Paulo) entre 2008 e 2016. Foi colunista do jornal O Globo, do site Terra Magazine e da revista Entre livros.
O romance "Cinzas do Norte", publicado em 2005, obteve diversos prêmios nacionais e internacionais. Milton recebeu a medalha da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura do Brasil em 2008.
Em 2008, publicou seu quarto romance, "Órfãos do Eldorado", adaptado para o cinema sob direção e roteiro de Guilherme Coelho, e, no ano seguinte, lançou o livro de contos "A Cidade Ilhada", que inspirou o filme "O Rio do Desejo", dirigido por Sergio Machado.
Em 2017, Milton iniciou a trilogia "O Lugar Mais Sombrio", com o livro "A Noite da Espera". O segundo livro, "Pontos de Fuga" foi lançado em 2019. No mês de outubro deste ano, a Companhia das Letras publicará "Dança de Enganos", último volume da trilogia.
Os livros de Hatoum já ultrapassam 500 mil exemplares vendidos foram publicados em 17 países, e contam com uma extensa fortuna crítica no Brasil e no exterior. Traduziu para o português A cruzada das crianças(Marcel Schwob), Representações do Intelectual (Edward Said) e, em parceria com Samuel Titan, Três contos (Gustave Flaubert).
Hatoum tem publicado também ensaios e artigos sobre literatura brasileira e latino-americana em revistas e jornais do Brasil, da Espanha, França e Itália. Alguns de seus contos e ensaios saíram nas revistas Europe, Nouvelle Revue Française (França), Grand Street (Nova York), Quimera (México) e serrote. Participou de várias antologias de contos brasileiros organizadas na Alemanha e no México, e da Oxford Anthology of the Brazilian Short Story.