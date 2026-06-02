Helena Vieira tem pré-candidatura lançada ao Senado Federal pelo PSDB - Foto: Divulgação

Helena Vieira tem pré-candidatura lançada ao Senado Federal pelo PSDBFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 15:08

A vereadora Helena Vieira anunciou, nesta segunda-feira (1º) o lançamento a pré-candidatura ao Senado pelo PSDB. A parlamentar, que também é presidente da Comissão de Defesa da Mulher, se juntará à deputada federal Benedita Silva (PT) na chapa de Eduardo Paes (PSD).

O ex-prefeito da cidade do Rio está na disputa pelo Governo do Estado. Sem Cláudio Castro (PL) como pré-candidato ao Senado, o PSDB acredita que Helena Vieira pode obter aprovações por parte da ala mais conservadora dos eleitores do Estado.

Caso Helena Vieira seja escolhida, Eduardo Paes contará com três mulheres em sua chapa. Além de Helena Vieira e Benedita da Silva, Paes terá ao lado Jane Reis (MDB) como vice.

Apoio dentro e fora da legenda

O PSDB destacou que a pré-candidata recebeu apoio de 30 prefeitos e dos seis deputados federais do partido. Entre eles, o de Luciano Vieira, presidente estadual da legenda e seu irmão. Além deles, os outros cinco deputados são Marcelo Queiroz, Marcos RR Soares, Murillo Gouvea, Ricardo Abrãao e Juninho do Pneu.