Helena Vieira tem pré-candidatura lançada ao Senado Federal pelo PSDBFoto: Divulgação
Vereadora Helena Vieira tem pré-candidatura lançada ao Senado Federal pelo PSDB
Parlamentar tentará a segunda vaga na chapa do ex-prefeito Eduardo Paes
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