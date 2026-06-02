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Escultura 'A Baleia' retorna ao Calçadão do Leme após reparos
Rio de Janeiro

Escultura 'A Baleia' retorna ao Calçadão do Leme após reparos

Obra havia sido recolhida em março para limpeza e tratamento de corrosão

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Escultura \'A Baleia\' retornou ao Calçadão do Leme após passar por reparos
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Escultura \'A Baleia\' retornou ao Calçadão do Leme após reparos
Escultura \'A Baleia\' retornou ao Calçadão do Leme, na Zona Sul do Rio, após reparos
Escultura \'A Baleia\', do artista Ângelo Venosa, retornou ao Calçadão do Leme
Escultura \'A Baleia\', do artista Ângelo Venosa
Escultura \'A Baleia\' retornou ao Calçadão do Leme, na Zona Sul do Rio
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Rio – A praia do Leme, na Zona Sul, recebeu de volta uma das esculturas mais emblemáticas da cidade: “A Baleia”, de Angelo Venosa (1954-2022). O monumento, que estava em reparos desde março por conta de pichações e corrosões provocadas pela névoa, retornou ao Calçadão nesta segunda-feira (1º).
Produzida em aço, a obra pesa 12 toneladas e se espraia por 6 metros de largura e 4 de altura, e ficou instaladas por mais de duas décadas na Praça Mauá, no Centro. Mas foi transferida para o Leme em 1998, a pedido da Marinha do Brasil.
Batizada pelos cariocas de “A Baleia”, a escultura nunca teve a pretensão de representar o animal, mas o nome se popularizou entre os admiradores e assim é chamada até hoje. O próprio Angelo relembrou a curiosidade em uma entrevista feita em 2017.
De acordo com a Secretaria de Conservação (Seconserva), o serviço de recolocação contou com o apoio do Instituto Carioca Cidade Criativa (ICCC) e do projeto RevivaRio Leme. Nas redes sociais do instituto, foram compartilhadas imagens da reinaguração, que reuniu alunos de uma escola municipal, além da filha do artista, Bárbara Venosa, e da viúva, Sara Venosa.
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