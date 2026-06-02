Escultura 'A Baleia' retorna ao Calçadão do Leme após reparos

Rio – A praia do Leme, na Zona Sul, recebeu de volta uma das esculturas mais emblemáticas da cidade: “A Baleia”, de Angelo Venosa (1954-2022). O monumento, que estava em reparos desde março por conta de pichações e corrosões provocadas pela névoa, retornou ao Calçadão nesta segunda-feira (1º).

Produzida em aço, a obra pesa 12 toneladas e se espraia por 6 metros de largura e 4 de altura, e ficou instaladas por mais de duas décadas na Praça Mauá, no Centro. Mas foi transferida para o Leme em 1998, a pedido da Marinha do Brasil.

Batizada pelos cariocas de “A Baleia”, a escultura nunca teve a pretensão de representar o animal, mas o nome se popularizou entre os admiradores e assim é chamada até hoje. O próprio Angelo relembrou a curiosidade em uma entrevista feita em 2017.



De acordo com a Secretaria de Conservação (Seconserva), o serviço de recolocação contou com o apoio do Instituto Carioca Cidade Criativa (ICCC) e do projeto RevivaRio Leme. Nas redes sociais do instituto, foram compartilhadas imagens da reinaguração, que reuniu alunos de uma escola municipal, além da filha do artista, Bárbara Venosa, e da viúva, Sara Venosa.

Relatar erro