Publicidade
Escultura 'A Baleia' retorna ao Calçadão do Leme após reparos
Obra havia sido recolhida em março para limpeza e tratamento de corrosão
Rio – A praia do Leme, na Zona Sul, recebeu de volta uma das esculturas mais emblemáticas da cidade: “A Baleia”, de Angelo Venosa (1954-2022). O monumento, que estava em reparos desde março por conta de pichações e corrosões provocadas pela névoa, retornou ao Calçadão nesta segunda-feira (1º).
Produzida em aço, a obra pesa 12 toneladas e se espraia por 6 metros de largura e 4 de altura, e ficou instaladas por mais de duas décadas na Praça Mauá, no Centro. Mas foi transferida para o Leme em 1998, a pedido da Marinha do Brasil.
Batizada pelos cariocas de “A Baleia”, a escultura nunca teve a pretensão de representar o animal, mas o nome se popularizou entre os admiradores e assim é chamada até hoje. O próprio Angelo relembrou a curiosidade em uma entrevista feita em 2017.
De acordo com a Secretaria de Conservação (Seconserva), o serviço de recolocação contou com o apoio do Instituto Carioca Cidade Criativa (ICCC) e do projeto RevivaRio Leme. Nas redes sociais do instituto, foram compartilhadas imagens da reinaguração, que reuniu alunos de uma escola municipal, além da filha do artista, Bárbara Venosa, e da viúva, Sara Venosa.
Rio de Janeiro
PM interrompe atividades ilegais de mineração e depósito de resíduos a céu aberto em Santa Cruz
Operação clandestina degradava uma área de cerca de 20 mil metros quadrados
Rio de Janeiro
Jairinho admite ter dado 'bandas' em Henry Borel mas nega outras agressões
Ex-vereador - réu pela morte do menino de 4 anos - prestou depoimento no Tribunal do Júri, nesta terça-feira (2)
Rio de Janeiro
Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes comenta reportagem do Jornal O DIA sobre a Força Municipal
Em 70 dias, a Divisão de Elite da Guarda Municipal fez mais de 600 prisões sem efetuar um único disparo
Rio de Janeiro
PF investiga grupo suspeito de lavar dinheiro após apreensão de R$ 800 mil e armas em Niterói
Alvo da operação exercia papel de liderança operacional e financeira em organização criminosa
Rio de Janeiro
Jairinho nega agressões e afirma que adorava crianças
Ex-vereador chorou ao falar da família e rebateu relatos de ex-companheiras e testemunhas que o acusaram de comportamento violento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.