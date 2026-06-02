Ação da Polícia Federal resultou na prisão de um investigado no Aeroporto do Galeão e no cumprimento de mandado de busca no Rio - Foto: Reprodução

Ação da Polícia Federal resultou na prisão de um investigado no Aeroporto do Galeão e no cumprimento de mandado de busca no RioFoto: Reprodução

Publicado 02/06/2026 19:25

Rio - A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 800 mil em espécie e armas de fogo durante uma ação em Niterói, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (2). Agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão na capital fluminense e, na noite anterior, prenderam um dos investigados no Aeroporto Internacional do Galeão.

As investigações apontam que o alvo da operação realizada exercia papel de liderança operacional e financeira na organização. Ele seria responsável por coordenar o transporte de valores, recrutar pessoas para atuar na escolta do dinheiro e organizar as transações suspeitas.

Na noite dessa segunda-feira (1º), o mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) no Aeroporto Internacional do Galeão.

Os suspeitos poderão responder por organização criminosa armada, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.