Ação da Polícia Federal resultou na prisão de um investigado no Aeroporto do Galeão e no cumprimento de mandado de busca no RioFoto: Reprodução
PF investiga grupo suspeito de lavar dinheiro após apreensão de R$ 800 mil e armas em Niterói
Alvo da operação exercia papel de liderança operacional e financeira em organização criminosa
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Jairinho nega agressões e afirma que adorava crianças
Ex-vereador chorou ao falar da família e rebateu relatos de ex-companheiras e testemunhas que o acusaram de comportamento violento
Lavagem de dinheiro do CV movimentou mais de R$ 116 milhões, aponta MPRJ
Operação investiga esquema para ocultação de recursos da facção criminosa
PM morto em operação é sepultado com honras militares na Zona Oeste
Colegas da corporação se referiram a Adriano Pereira de Sousa, de 36 anos, como uma pessoa do bem e dedicada ao trabalho
'Se eu soubesse das agressões, estaria respondendo pela morte do Jairo', diz Monique no júri do caso Henry
Ex-professora afirmou acreditar que o ex-vereador matou seu filho, relatou episódios de violência e disse ter sido manipulada durante o relacionamento
Servidores da Uerj apresentam pauta mínima ao governo para negociar fim da greve
Antes do encontro, membros da universidade realizaram um ato público em frente à sede do Tribunal de Justiça do Rio
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