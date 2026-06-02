Policiais recuperaram caminhão carregado com café avaliado em cerca de R$ 719 mil durante ação em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio - Divulgação PMRJ

Policiais recuperaram caminhão carregado com café avaliado em cerca de R$ 719 mil durante ação em Bonsucesso, na Zona Norte do RioDivulgação PMRJ

Publicado 02/06/2026 15:45

Rio - Uma carga de café avaliada em aproximadamente R$ 719 mil foi recuperada, nesta segunda-feira (1º) após uma tentativa de roubo na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, Zona Norte. A ação terminou com dois homens detidos por policiais militares.

De acordo com a corporação, policiais do 22º BPM (Maré) receberam informações sobre um caminhão que estaria sendo escoltado por um carro de passeio em circunstâncias suspeitas. Com base no relato, as equipes realizaram um cerco na região e conseguiram interceptar os veículos.

Durante a abordagem, dois suspeitos foram detidos. Um terceiro homem conseguiu fugir antes da chegada dos agentes, abandonando um simulacro de arma de fogo utilizado na ação.

Além da carga de café, os policiais recuperaram o caminhão roubado e apreenderam o veículo que dava apoio à ação criminosa.

O caso foi encaminhado à 22ª DP (Penha), onde a ocorrência foi registrada.