Colegas de farda estiveram no sepultamento do PM Adriano Pereira de Sousa, nesta terça-feira (2) - Érica Martin/Agência O Dia

Colegas de farda estiveram no sepultamento do PM Adriano Pereira de Sousa, nesta terça-feira (2)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 02/06/2026 17:55

Rio - Com honras militares e a presença de colegas de farda, o corpo do sargento da Polícia Militar Adriano Pereira de Sousa , de 36 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (2), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Durante o cortejo, a banda da corporação executou a marcha fúnebre enquanto o caixão, coberto pela bandeira do Brasil, seguia para o local do enterro.

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Abalada, a família do policial preferiu não falar com a imprensa. Colegas da corporação se referiram ao agente como uma pessoa do bem e dedicada ao trabalho. Adriano ingressou na Polícia Militar em 2011 e chegou a atuar no Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Ele deixa dois filhos.



Lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), o sargento morreu após ser baleado durante um confronto com criminosos na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Central da PM, no Estácio, na região central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.



Após o confronto, equipes da corporação reforçaram o policiamento na comunidade e seguem realizando buscas para localizar e prender os envolvidos na ação que resultou na morte do policial.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, desde o início de 2026, 51 agentes de segurança foram baleados na região do Grande Rio. Destes, 22 morreram e 29 ficaram feridos. Somente em relação PMs, 18 vieram à óbito - sendo Adriano o 18º - e 23 sobreviveram.