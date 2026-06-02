Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes comenta reportagem do Jornal O DIA sobre Força Municipal - Reprodução de vídeo / Instagram

Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes comenta reportagem do Jornal O DIA sobre Força MunicipalReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/06/2026 20:13

DIA . Ao compartilhar um registro da capa do jornal, publicado nesta segunda (1ª), o pré-candidato a governador elogiou a ação dos agentes e a atual gestão. Rio - Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (2), para comentar a reportagem do sobre a atuação da Força Municipal, a Divisão de Elite da Guarda Municipal . Ao compartilhar um registro da capa do jornal, publicado nesta segunda (1ª), o pré-candidato a governador elogiou a ação dos agentes e a atual gestão.

"Não é sorte. Não é improviso. É inteligência, planejamento e gestão. A Divisão de Elite da Guarda Municipal entregou 616 prisões em 70 dias, sem um único disparo, atuando onde o crime mais machuca o dia a dia das pessoas", escreveu Paes, na legenda da publicação.

No vídeo, Paes falou que também pretende utilizar "firmeza estratégica" para combater o crime organizado, caso seja governador: "A Força Municipal, agora, sob o comando do prefeito Eduardo Cavaliere, prova uma coisa: com planejamento, gestão e metas claras, dá para virar o jogo. Está sendo assim com os roubos e furtos na cidade do Rio e vai ser assim, com inteligência e presença, que nós vamos retomar, um a um, os territórios do crime em todo o Estado do Rio. Esse é o caminho. Parabéns à Força Municipal".

Em pouco mais de dois meses de atuação, a Força Municipal já realizou mais de 3,8 mil abordagens nas ruas da cidade. Neste mesmo período, também foram recuperados ou apreendidos 114 celulares, 102 motocicletas e 14 cordões. A corporação também apreendeu uma pistola, quatro réplicas de armas de fogo e 18 armas brancas.

Em entrevista exclusiva ao DIA, Cavaliere analisou que os dados são resultados de uma atuação feita com inteligência, presença, planejamento, treinamento e protocolos da Polícia Rodoviária Federal. "A Força Municipal foi criada pra devolver segurança ao espaço público em apoio as forças de segurança. A Prefeitura do Rio está agindo. O modelo, baseado em gestão, planejamento e dados pode ser replicado por outros municípios que buscam reduzir os roubos e furtos nas suas ruas".

Paes deixou a prefeitura no dia 20 de março. Ele passou o mandato para o vice, Cavaliere (PSD), que se tornou a pessoa mais jovem a ocupar o cargo na história da cidade.

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