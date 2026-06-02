PM interrompe atividades ilegais de mineração e depósito de resíduos em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio - Divulgação / Polícia Militar

PM interrompe atividades ilegais de mineração e depósito de resíduos em Santa Cruz, Zona Oeste do RioDivulgação / Polícia Militar

Publicado 02/06/2026 22:00 | Atualizado 02/06/2026 22:00

Rio - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) interromperam, nesta terça-feira (2), atividades ilegais de mineração e depósito de resíduos a céu aberto em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A operação clandestina degradava uma área de cerca de 20 mil metros quadrados.

fotogaleria

A ação ocorreu durante uma fiscalização para impedir crimes contra o meio ambiente. Durante a abordagem, os agentes solicitaram as licenças necessárias para a atividade desenvolvida no local, porém os responsáveis que estavam presentes não apresentaram as documentações exigidas.

A ocorrência foi encaminhada à 36ª DP (Santa Cruz). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil a respeito de mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

