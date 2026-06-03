Publicado 03/06/2026 00:00

Tarifa de 25% dos EUA contra o Brasil após investigação na Seção 301. O custo real recai sobre quem consome. Pequenas exportadoras brasileiras, consumidores americanos. Grandes corporações sempre renegociam espaço. Enquanto isso, dois povos pagando pela reconfiguração de interesses alheios.

O Pix viola "princípios comerciais" porque oferece gratuitamente serviço que Visa e MasterCard cobram entre 2 e 5%. Os EUA chamam de discriminação e, na verdade, defendem lucros corporativos. O Brasil criou uma infraestrutura pública soberana que reduz renda de intermediação privada. Esse é o crime.