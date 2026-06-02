Agentes passarão por avaliações físicas a cada seis meses e treinamento obrigatório de tiro - Divulgação Força Municipal

Agentes passarão por avaliações físicas a cada seis meses e treinamento obrigatório de tiroDivulgação Força Municipal

Publicado 02/06/2026 15:23

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira (2), as novas regras de capacitação para os agentes da Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal. A partir deste ano, os integrantes do grupamento passarão a realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) a cada seis meses e o treinamento obrigatório de disparo de arma de fogo ao longo do ano. As mudanças fazem parte do programa de formação continuada da corporação.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a medida tem como objetivo garantir que os agentes mantenham o preparo físico e técnico necessário para atuar no policiamento preventivo e ostensivo da cidade.

Os testes físicos começarão a ser aplicados a partir de 15 de setembro para os cerca de 600 agentes da Força Municipal. As avaliações serão divididas por faixa etária e terão critérios específicos para homens e mulheres.

Além da capacitação em armamento e tiro, os guardas participarão de um programa de formação continuada com 120 horas de aulas voltadas para áreas como práticas operacionais, análise criminal, segurança pública baseada em evidências, gestão pública e conduta profissional.

No mesmo período, foram recuperados ou apreendidos 114 celulares, 102 motocicletas e 14 cordões. A corporação também apreendeu uma pistola, quatro réplicas de armas de fogo e 18 armas brancas.

A Secretaria informou ainda que a atuação da Força Municipal continuará sendo ampliada para regiões com maior incidência de crimes patrimoniais. A próxima expansão está prevista para o dia 7 de junho, quando os agentes passarão a atuar no entorno da estação Méier-Cachambi, na Zona Norte do Rio.