Adriano Pereira de Sousa era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda) - Reprodução / Redes Sociais

Adriano Pereira de Sousa era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/06/2026 10:07

Rio - Um sargento da Polícia Militar morreu após ser baleado em uma operação, na manhã desta segunda-feira (1º), na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte.

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Adriano Pereira de Sousa, de 36 anos, lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), foi atingindo em um confronto com criminosos. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Central da PM, no Estácio, na região central do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

O agente ingressou na corporação em 2011 e também trabalhou no Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Ele deixa dois filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento. O sargento será sepultado e velado nesta terça-feira (2), na capela 3 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, partir das 13h.



Equipes intensificaram o policiamento na região da comunidade e apreenderam um fuzil e uma pistola. Com o apoio do Batalhão de Ações com Cães, também foram encontrados cerca de 6,7 quilos e 2 litros de drogas. De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo estimado para o crime organizado foi de mais de R$ 16 mil. Ninguém foi preso.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, desde o início de 2026, 51 agentes de segurança foram baleados na região do Grande Rio. Destes, 22 morreram e 29 ficaram feridos. Somente em relação PMs, 18 vieram à óbito - sendo Adriano o 18º - e 23 sobreviveram.

Impactos

Devido a atuação dos policiais na região da comunidade, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que três unidades tiveram o funcionamento impactado. A Creche Municipal Maria José de Paula de Jesus, na Rua Manuel Machado, ficou fechada na parte da manhã.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que três unidades de Atenção Primária da região mantêm o atendimento, mas as atividades externas realizadas no território, como visitas domiciliares, estão suspensas.