Monique Medeiros é julgada por omissão e descumprimento do dever de proteção do filho, Henry Borel - Reginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Monique Medeiros é julgada por omissão e descumprimento do dever de proteção do filho, Henry BorelReginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Publicado 02/06/2026 17:17





"Se eu soubesse das agressões, eu estaria aqui respondendo pela morte do Jairo", declarou a ex-professora, durante o interrogatório realizado no II Tribunal do Júri do Rio, no Centro da cidade. Rio - Em um dos momentos mais impactantes desde o início do júri popular pela morte do menino Henry Borel, Monique Medeiros afirmou nesta terça-feira (2) que, se tivesse conhecimento das agressões sofridas pelo filho, não estaria no banco dos réus ao lado do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho."Se eu soubesse das agressões, eu estaria aqui respondendo pela morte do Jairo", declarou a ex-professora, durante o interrogatório realizado no II Tribunal do Júri do Rio, no Centro da cidade.





Pela primeira vez diante dos jurados, ela afirmou acreditar que Jairinho matou seu filho. Ao longo do interrogatório, ela chorou em diversos momentos, relembrou a gravidez, o nascimento de Henry, a relação com o pai da criança, Leniel Borel, e descreveu o relacionamento que manteve com o ex-vereador até a madrugada da morte do menino. "Hoje eu acredito que foi o Jairo"



Questionada sobre a morte do filho, Monique disse que, durante muito tempo, acreditou que Henry havia sido vítima de um acidente doméstico. Segundo ela, a versão apresentada por Jairinho na madrugada de 8 de março de 2021, de que a criança teria caído da cama, foi aceita por ela naquele momento.



"Eu me sentia muito culpada pela morte do meu filho. Eu achava que deveria ter colocado uma cama mais baixa, que deveria ter colocado proteção. Eu acreditava que era um acidente doméstico. Eu não me conformava", afirmou.



A ex-professora contou que chegou a desenvolver pensamentos suicidas nos dias seguintes à morte de Henry. Segundo ela, em uma conversa com o pai, chegou a dizer que não tiraria a própria vida porque desejava reencontrar o filho no céu.



Monique afirmou que somente mais tarde passou a desconfiar da participação de Jairinho na morte da criança. Ela relatou que chegou a confrontar o então companheiro após descobrir informações que contradiziam versões apresentadas por ele.



"Eu dei tapas no rosto dele e falei: 'Você matou meu filho'. Ele colocou a mão sobre uma Bíblia e jurou pelos filhos que nunca tinha encostado um dedo no Henry. Hoje eu acredito que foi o Jairo", declarou.



Acusações de agressão e controle



Durante o interrogatório, Monique descreveu um relacionamento que, segundo ela, era marcado por ciúmes excessivos, controle e episódios de violência psicológica. Ela afirmou que Jairinho monitorava sua localização, questionava suas amizades, pedia que bloqueasse pessoas nas redes sociais e criticava sua profissão.



"Ele me inferiorizava por ser professora. Eu tenho muito orgulho de ser professora. Foi essa profissão que minha mãe me deu condições de conquistar", disse.



Segundo Monique, o ex-vereador também controlava a forma como ela se vestia e exigia acesso às suas senhas. Ela afirmou que somente depois descobriu que Jairinho mantinha relacionamentos paralelos.



A professora relatou ainda um episódio em que teria sido enforcada pelo então namorado após uma discussão motivada por mensagens trocadas com o ex-marido.



"Eu pedi para ele parar porque o Henry dormia ao meu lado. No dia seguinte ele pediu desculpas e eu acreditei que fosse um episódio isolado", contou.



Mudança na relação entre Jairinho e Henry



Ao longo do depoimento, Monique confirmou episódios que já haviam sido mencionados por testemunhas durante o julgamento. Segundo ela, a convivência entre Jairinho e Henry começou a mudar após reclamações feitas por Leniel Borel. O depoimento de Monique, que durou cerca de seis horas, marcou o nono dia do julgamento e foi acompanhado atentamente pelos sete jurados responsáveis por decidir o destino dos réus acusados pela morte de Henry, ocorrida em março de 2021.Pela primeira vez diante dos jurados, ela afirmou acreditar que Jairinho matou seu filho. Ao longo do interrogatório, ela chorou em diversos momentos, relembrou a gravidez, o nascimento de Henry, a relação com o pai da criança, Leniel Borel, e descreveu o relacionamento que manteve com o ex-vereador até a madrugada da morte do menino. "Hoje eu acredito que foi o Jairo"Questionada sobre a morte do filho, Monique disse que, durante muito tempo, acreditou que Henry havia sido vítima de um acidente doméstico. Segundo ela, a versão apresentada por Jairinho na madrugada de 8 de março de 2021, de que a criança teria caído da cama, foi aceita por ela naquele momento."Eu me sentia muito culpada pela morte do meu filho. Eu achava que deveria ter colocado uma cama mais baixa, que deveria ter colocado proteção. Eu acreditava que era um acidente doméstico. Eu não me conformava", afirmou.A ex-professora contou que chegou a desenvolver pensamentos suicidas nos dias seguintes à morte de Henry. Segundo ela, em uma conversa com o pai, chegou a dizer que não tiraria a própria vida porque desejava reencontrar o filho no céu.Monique afirmou que somente mais tarde passou a desconfiar da participação de Jairinho na morte da criança. Ela relatou que chegou a confrontar o então companheiro após descobrir informações que contradiziam versões apresentadas por ele."Eu dei tapas no rosto dele e falei: 'Você matou meu filho'. Ele colocou a mão sobre uma Bíblia e jurou pelos filhos que nunca tinha encostado um dedo no Henry. Hoje eu acredito que foi o Jairo", declarou.Durante o interrogatório, Monique descreveu um relacionamento que, segundo ela, era marcado por ciúmes excessivos, controle e episódios de violência psicológica. Ela afirmou que Jairinho monitorava sua localização, questionava suas amizades, pedia que bloqueasse pessoas nas redes sociais e criticava sua profissão."Ele me inferiorizava por ser professora. Eu tenho muito orgulho de ser professora. Foi essa profissão que minha mãe me deu condições de conquistar", disse.Segundo Monique, o ex-vereador também controlava a forma como ela se vestia e exigia acesso às suas senhas. Ela afirmou que somente depois descobriu que Jairinho mantinha relacionamentos paralelos.A professora relatou ainda um episódio em que teria sido enforcada pelo então namorado após uma discussão motivada por mensagens trocadas com o ex-marido."Eu pedi para ele parar porque o Henry dormia ao meu lado. No dia seguinte ele pediu desculpas e eu acreditei que fosse um episódio isolado", contou.Ao longo do depoimento, Monique confirmou episódios que já haviam sido mencionados por testemunhas durante o julgamento. Segundo ela, a convivência entre Jairinho e Henry começou a mudar após reclamações feitas por Leniel Borel.