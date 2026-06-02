Jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outraReprodução
Adolescente ferido por granada lançada por drone do tráfico recebe alta
Ele foi atingido na noite da última sexta-feira (29)
Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes comenta reportagem do Jornal O DIA sobre a Força Municipal
Em 70 dias, a Divisão de Elite da Guarda Municipal fez mais de 600 prisões sem efetuar um único disparo
PF investiga grupo suspeito de lavar dinheiro após apreensão de R$ 800 mil e armas em Niterói
Alvo da operação exercia papel de liderança operacional e financeira em organização criminosa
Jairinho nega agressões e afirma que adorava crianças
Ex-vereador chorou ao falar da família e rebateu relatos de ex-companheiras e testemunhas que o acusaram de comportamento violento
Lavagem de dinheiro do CV movimentou mais de R$ 116 milhões, aponta MPRJ
Operação investiga esquema para ocultação de recursos da facção criminosa
PM morto em operação é sepultado com honras militares na Zona Oeste
Colegas da corporação se referiram a Adriano Pereira de Sousa, de 36 anos, como uma pessoa do bem e dedicada ao trabalho
'Se eu soubesse das agressões, estaria respondendo pela morte do Jairo', diz Monique no júri do caso Henry
Ex-professora afirmou acreditar que o ex-vereador matou seu filho, relatou episódios de violência e disse ter sido manipulada durante o relacionamento
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