Jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outraReprodução

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 Rio - O jovem de 15 anos que acabou atingido por um explosivo lançado por um drone pertencente a traficantes na comunidade da Caixa D’Água, Zona Norte, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (1º). A informação foi divulgada pela direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde o menino ficou internado desde a última sexta-feira (29). 
O adolescente havia dado entrada na unidade em estado grave, com uma fratura exposta em uma perna e ferimentos na outra, na noite de sexta, após ser atingido pelo artefato. Segundo a mãe, ele estava perto de casa, se preparando para sair para lanchar com parentes quando a granada o feriu. A mão do menino também apareceu enfaixada em um vídeo publicado por ela nas redes sociais. 
O caso gerou um protesto de moradores no sábado (30), em meio à sequência de confrontos armados registrados na região ao longo da semana. Eles se reuniram com cartazes cobrando segurança e paz. Entre as mensagens exibidas estavam frases como “Parem de bombardear nossas crianças” e “Deixem nossas crianças brincarem em paz”.
O caso é investigado pela 22ª DP (Penha).