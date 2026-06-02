Jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra - Reprodução

Jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outraReprodução

Publicado 02/06/2026 13:12 | Atualizado 02/06/2026 13:13

O adolescente havia dado entrada na unidade em estado grave, com uma fratura exposta em uma perna e ferimentos na outra, na noite de sexta, após ser atingido pelo artefato. Segundo a mãe, ele estava perto de casa, se preparando para sair para lanchar com parentes quando a granada o feriu. A mão do menino também apareceu enfaixada em um vídeo publicado por ela nas redes sociais.

O caso gerou um protesto de moradores no sábado (30), em meio à sequência de confrontos armados registrados na região ao longo da semana. Eles se reuniram com cartazes cobrando segurança e paz. Entre as mensagens exibidas estavam frases como “Parem de bombardear nossas crianças” e “Deixem nossas crianças brincarem em paz”.

O caso é investigado pela 22ª DP (Penha).