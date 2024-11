Equipe de Mesquita somou 38 pontos na classificação geral e é o grande campeão dos Jogos da Baixada 2024; Nova Iguaçu é o vice-campeão, com 34 pontos, seguido por Queimados, que conquistou 28 pontos - Erica Martin/Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 11:28

Até o sol apareceu neste domingo (24/10), para o encerramento da XXV edição dos Jogos da Baixada, que aconteceu na Vila Olímpica de São João de Meriti. O município de Mesquita levou o título de campeão geral da competição, somando 38 pontos. Nova Iguaçu foi o vice-campeão com 34 pontos, seguido por Queimados, que conquistou o terceiro lugar com 28 pontos.



Não é de hoje que Mesquita vem se destacando na competição. Para o secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, o título coroa o trabalho desenvolvido pela Prefeitura ao longo dos últimos oito anos.



“Estamos muito felizes pelo bicampeonato geral. Sem dúvidas esse resultado se deve a diversos fatores. Desenvolvemos um trabalho continuado, envolvendo as escolas. As modalidades que competem nos Jogos da Baixada fazem parte de um elenco de diversos esportes de alta performance que nossas crianças e adolescentes praticam no dia a dia. Outro ponto importante é que temos um prefeito que foi esportista e entende a importância disso na formação de cidadãos. Com todo o respeito aos demais municípios, estamos trabalhando para criar uma hegemonia no esporte da Baixada”, afirmou o secretário.



Se depender da vice-campeã, Nova Iguaçu, Mesquita terá trabalho para fortalecer essa hegemonia. Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Silva Wanderlei, o município sempre foi um celeiro de atletas e o vice-campeonato deve ser celebrado.



‘’Fui jogador de futebol e sei que esporte é saúde e salva vidas. Hoje vamos comemorar nosso vice-campeonato, que é resultado do trabalho de toda nossa equipe e nos esforçar ainda mais para que na próxima edição sejamos campeões “, prometeu.



Este ano, nove municípios da região participaram dos Jogos: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Com realização do Jornal O Dia, o evento tem a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A edição comemorativa dos 25 anos de Jogos da Baixada teve início no dia 19 de outubro, na Vila Olímpica de Mesquita com a disputa de futsal feminino e xadrez. No dia seguinte, atletas de futsal masculino se enfrentaram.



No fim de semana de 9 e 10 de novembro, a Vila Olímpica de Nilópolis recebeu os competidores de handebol e atletismo. Já nos dias 16 e 17 deste mês, foi a vez do Sesc de Nova Iguaçu ser palco dos meninos e meninas basquete, vôlei e natação. A Vila Olímpica de São João de Meriti encerrou a festa com jogos de futebol de campo.



Queimados foi o campeão do futebol de campo

O último fim de semana dos Jogos da Baixada foi inteiramente dedicado ao futebol de campo. Queimados foi o campeão da modalidade mais popular o país, o segundo lugar ficou para Paracambi e Mesquita encerrou a participação com o terceiro lugar. Juan Matheus Pinheiro da Silva, de Queimados, foi o atleta destaque da partida.



“Jogo bola desde os 8 anos e quero fazer isso de forma profissional, fiquei muito feliz por receber o troféu de melhor em campo e por ter ajudado o time a conquistar essa vitória”, disse o menino de 14 anos.

A alegria do atleta é compartilhada pelo treinador, Mateus Conceição, treinador de Queimados.

“Estou muito feliz e grato a Deus por ter ganho e a todos que fizeram de tudo para tornar esse sonho realidade. A seleção de Queimados é formada por atletas que participam de diversos projetos no município. Todos eles são habilidosos e comprometidos”, disse orgulhoso.





Paixão que corre nas veias

Muito mais do que a semelhança física, as gêmeas Amanda e Sara Souza, 33 anos, compartilham o amor pelo esporte. Atualmente, as moradoras de Mesquita treinam equipes da cidade em projetos oferecidos pela Prefeitura, mas são velhas conhecidas dos Jogos da Baixada.

“O esporte sempre esteve presente nas nossas vidas. Estudamos em escola pública, sempre fomos poliesportivas e participamos de várias edições dos Jogos da Baixada como atletas. É uma alegria imensa estarmos na competição como treinadoras”, disse Sara.

Com um projeto pessoal voltado para natação, Amanda, não abandona as origens.

“Tenho um espaço próprio onde trabalho com natação e que estou ampliando para atender o público neuroatípico, mas o cordão umbilical com o futebol jamais será cortado. Mesquita tem projetos em diversos bairros da cidade e sabemos o quanto o esporte muda a vida das crianças”, concluiu empolgada.



Concentração total no tabuleiro

Na primeira semana de Jogos da Baixada, que aconteceu na Vila Olímpica de Mesquita, o xadrez foi uma das modalidades disputadas. Mesquita se destacou em todas as partidas e levou os troféus masculino e feminino individual e na disputa por equipe tanto dos meninos quanto das meninas.

Mais do que professor, Josimar Barroso, é um entusiasta da modalidade e acredita que Mesquita e a Baixada Fluminense têm condições para se tornarem grandes potências do esporte. Além de ganhar as partidas, Mesquita também foi vice-campeã na disputa individual masculina e feminina. Os atletas Karla Luiza e Otávio Laba se destacaram como os melhores da disputa.

“O Brasil é o país do futebol e temos outros esportes muito populares. Eu aprendi a jogar xadrez quando ainda era criança e decidi criar um projeto em 2017 ora ensinar a garotada algo novo. A aposta deu tão certo que hoje temos cerca de 700 alunos treinando em Mesquita. A conquista dos Jogos da Baixada de forma tão expressiva mostra que estamos no caminho para nos tornarmos uma potência no país”, disse o técnico.

Mangaratiba também fez bonito e levou o segundo lugar na disputa por equipes no masculino e terceiro lugar na modalidade por equipes no feminino.



Duelo de tirar o fôlego

Quem esteve no Sesc de Nova Iguaçu no sábado (16/11) assistiu a um embate de alto nível. A semifinal de vôlei feminino entre Queimados e Nova Iguaçu foi super equilibrada e disputada ponto a ponto. Para as atletas em quadra não havia bola perdida, cada movimento tinha um único objetivo: a final.

Embaladas pelas torcidas, as meninas ganharam o respeito de veteranos. O secretário municipal de Esportes de Nilópolis, Marcelo Leitão, ficou impressionado com o que viu.

“Acompanho os Jogos da Baixada há muitos anos e esta foi a partida de vôlei mais equilibrada que já assisti. São times de alto nível”, afirmou.

O time de Queimados levou a melhor e, em seguida derrotou Mangaratiba, que ficou com o vice-campeonato. A atleta que ganhou o troféu de destaque foi a queimadense, Nicole Teixeira, de 14 anos.

No vôlei masculino, Nova Iguaçu permaneceu invicto e levou o ouro. Nilópolis ficou com o segundo lugar, seguido de São João de Meriti, que conquistou o bronze. Arthur Pessoa, jogador de Nova Iguaçu, se destacou nas partidas e foi considerado o melhor em quadra.





Classificação XXV Jogos da Baixada 2024

1⁰ Mesquita – 38 pontos

2⁰ Nova Iguaçu – 34 pontos

3⁰ Queimados – 28 pontos

4⁰ Mangaratiba – 24 pontos

5⁰ Nilópolis – 21-pontos

6⁰ São João de Meriti– 16 pontos

7⁰ Paracambi – 11 pontos

8⁰ Seropédica – 3 pontos

9⁰ Magé – 3 pontos