Atletas vibram com o títuloMarcelo Cortes/Agencia O Dia

O clima de emoção e celebração promete tomar conta da Baixada Fluminense neste fim de semana com a realização da etapa final da 26ª edição dos Jogos da Baixada. Depois de disputas em diferentes municípios, envolvendo milhares de atletas e torcedores, o torneio chega ao seu encerramento em duas cidades que respiram esporte e revelam talentos: Nilópolis e Mesquita.



Realizado pelo jornal O Dia, com apresentação do Sesc, patrocínio ouro da Light, Lei de incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, patrocínio prata da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Governo Federal, a competição reuniu atletas de 13 municípios: Mesquita, Nilópolis, Itaguaí, Paracambi, Japeri, Seropédica, São João de Meriti, Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu, Guapimirim, Magé e Mangaratiba.



Em Nilópolis, a Vila Olímpica será o palco das últimas emoções da competição, com jogos programados a partir das 9h da manhã, no sábado. A cidade, que já revelou atletas de destaque nacional e internacional, terá um ambiente especial, onde famílias, professores, jovens atletas e antigos competidores se encontrarão para vibrar juntos em mais uma etapa histórica.



"Nilópolis fica muito feliz por receber os atletas que vão disputar os Jogos da Baixada 2025. São 26 anos de Jogos da Baixada, uma competição muito aguardada por todos que são ligados ao esporte na região. Nosso slogan na Secretaria de Esporte é 'o esporte salva'.", afirmou o secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Nilópolis, Paulo Roberto Moraes.



Já em Mesquita, no domingo, o evento terá um sabor ainda mais diversificado e emocionante. A programação, também marcada para começar às 9h, vai reunir provas de atletismo (feminino, masculino e paralímpico), competições de handebol e torneios de xadrez, todos em categorias femininas e masculinas. Para fechar com chave de ouro, será realizado o encerramento oficial dos Jogos da Baixada 2025, coroando um calendário que marcou a vida de milhares de jovens da região. E não é à toa que Mesquita será palco dessa despedida: o município lidera a classificação geral da competição, consolidando seu protagonismo nos Jogos.

Histórias que inspiram

Mais do que medalhas e troféus, os Jogos da Baixada são conhecidos por revelar talentos e histórias inspiradoras. Entre os exemplos mais marcantes está o de Alan Sousa, atleta olímpico de vôlei, nascido em Nilópolis e descoberto justamente durante a competição. Hoje, ao olhar para trás, Alan faz questão de destacar o impacto do evento em sua vida e o quanto ele ainda pode transformar destinos.

“Eu tenho grandes recordações dos Jogos da Baixada. Lembro que jogar a competição me deu ainda mais vontade de seguir em frente e alcançar os meus objetivos. Penso que o evento é essencial para o desenvolvimento do esporte e para o futuro de tantos jovens da nossa região. Fico muito feliz quando volto para Nilópolis e escuto a galera falar que se inspira em mim e no meu irmão. Espero que o esporte possa transformar muitas outras vidas, assim como transformou as nossas.”



O depoimento de Alan reflete o sentimento de tantos outros atletas que já passaram pelos Jogos. Muitos deles encontraram nas quadras, piscinas e campos a motivação necessária para acreditar em seus sonhos, conquistando bolsas de estudo, ingressando em clubes e até chegando à seleção brasileira.

Em Nilópolis, a Vila Olímpica estará preparada para receber atletas e torcedores em um ambiente de integração e alegria. Em Mesquita, além das disputas esportivas, a cerimônia de encerramento promete ser um marco de agradecimento a todos os envolvidos, coroando meses de trabalho e dedicação.

Um projeto que transforma

Muito mais do que um torneio esportivo, os Jogos da Baixada se consolidam como um dos principais projetos de inclusão social, formação de atletas e promoção da cidadania do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo das etapas realizadas, crianças, adolescentes e jovens adultos tiveram a oportunidade de vivenciar a disciplina, a integração e a superação que só o esporte é capaz de proporcionar.

Em cada cidade-sede, o público lotou arquibancadas, aplaudiu talentos e fortaleceu o espírito de pertencimento às suas comunidades. Além do esporte, a competição movimentou o comércio local, trouxe alegria para famílias inteiras e reforçou o papel fundamental de políticas públicas voltadas à juventude e à promoção do bem-estar social.