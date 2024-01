Municípios atingidos são limítrofes - Arquivo

Publicado 14/01/2024 12:28

S.A. de Pádua- No Distrito paduano de Ibitiguaçu a intensidade e o período da chuva foram acima da média ao final da tarde de sábado (13). o que causou o extravasamento de um valão, tomou as ruas e atingiu as casas, com diversas perdas de eletrodomésticos, roupas, alimentos e mobiliário.

Segundo as autoridades a chuva provocou uma cabeça d'água, acontecimento meteorológico que aumenta rápida e repentinamente o nível d'água em rios, valões e riachos.

A Guarda Civil e a Defesa Civil do município atuaram em conjunto durante as operações de socorro.

Itaocara- No sábado (13), o Distrito de Estrada Nova passou por consequências semelhantes às de Ibitiguaçu: no trecho urbano, um riacho transbordou, alcançando as ruas, mas sem maiores prejuízos para os moradores.

Os alertas para a Região Noroeste Fluminense destacam a possibilidade de chuva demorada, com quedas de árvores, galhos, deslizamento de terra, cortes de energia elétrica e transbordo de rios.

























Além da enxurrada que atravessou ruas, um córrego também encheu. Apesar das imagens, a Defesa Civil de Itaocara não recebeu nenhum chamado dos moradores. Toda a região segue em alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva até este domingo (14), com acumuladas que podem passar dos 100 milímetros e provocar deslizamentos e transbordamento de rios.