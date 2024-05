Ilustrativa - Arquivo

IlustrativaArquivo

Publicado 16/05/2024 18:50 | Atualizado 16/05/2024 18:52

Pádua- Tomou algumas doses de bebida a mais e saiu dirigindo em alta velocidade, foi o que aconteceu com um motorista embriagado a dirigir pelas ruas do Centro, detido pelos policiais do 36º BPM depois de ter atropelado um pedestre.

O suspeito estava desorientado, com os olhos avermelhados, com sinais de ter ingerido bebida alcoólica, inclusive no carro foi achada uma garrafa de cerveja. Levado à 136ª DP/Pádua, e encaminhado ao IML-Instituto Médico Legal, Itaperuna, se negou a fazer o exame de alcoolemia, o que de nada adiantou, pois uma médica no plantão, atestou a embriaguez do indivíduo, liberado depois de ser autuado, na terça-feira (14).



NinoBellieny