Publicado 23/04/2024 13:01 | Atualizado 23/04/2024 13:02

Pádua- Com muitos sonhos na cabeça, um rapaz de 16 anos de idade, imaginou que, prosperaria na engenharia social do tráfico de drogas, sem levar em contas os muitos riscos, o principal deles, a polícia.

E foram os agentes do 36º BPM/Pádua, os responsáveis pela volta à realidade do pequeno empresário das drogas. Com a permissão do pai do adolescente, na segunda-feira (22) os PMs entraram na residência e acharam 50 pinotes de cocaína, prontos para serem vendidos, no Bairro Cidade Nova.

Caso encerrado na 136 ª DP/ Pádua, material apreendido, menor autuado, sonhos ilegais interrompidos, e a torcida para que ele não tente outra vez, o que, invariavelmente, acontece até ser tarde demais.

NinoBellieny,