Publicado 14/03/2024 08:34 | Atualizado 14/03/2024 08:38

Pádua- Elas são emocionantes, mas perigosas, além de práticas, econômicas e velozes, o que explica em parte o acontecido em Santo Antônio de Pádua em uma tarde do mesmo dia.

Três acidentes, três feridos, todos na terça-feira (12), dois deles no mesmo trecho, na RJ-186, um às 17 horas, outro às 19 horas, o primeiro condutor teve ferimentos moderados e o segundo, menos.

Já a queda que, abriu a sequência, foi na RJ-116, no trajeto de Pádua ao 15º Distrito de Baltazar, às 14:40 horas também sem graves danos físicos.

As vítimas foram socorridas pelo pelo 22º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar no HHM-Hospital Hélio Montezano, na sede do município. O dia foi de sorte para os três: sobreviveram.



NinoBellieny