Denuncie sempreCampanha

Publicado 10/02/2024 09:17 | Atualizado 10/02/2024 09:22

Pádua- Ele cometeu um crime de abuso sexual na cidade de Alvorada-RS, e pensou que vindo para o Noroeste Fluminense escaparia dos musculosos braços da lei.

Em Santo Antônio de Pádua, passou a morar no Bairro Tavares, vivendo de um jeito o mais normal possível, mas com a capivara ( ficha criminal) em aberto: havia contra o indivíduo de 48 anos um mandado de prisão por ter cometido sexo não consensual, (uma das partes é forçada com violência ou por ameaças).

Na segunda-feira (6), militares do 36º BPM e agentes civis da 136ª DP que, já o procuravam, por meio dos setores de inteligência, chegaram ao sujeito, em cuja residência guardava munições .40 e a réplica de uma pistola 9mm.

O cidadão de Maceió-AL foi levado a 36ªP para as providências legais e deve ser levado para o Rio Grande do Sul onde cometeu o crime.

nino.bellieny@odia.com.br