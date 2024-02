Parte da equipe e o material apreendido - 36º BPM

Parte da equipe e o material apreendido36º BPM

Publicado 04/02/2024 11:35 | Atualizado 04/02/2024 12:38

Pádua- O setor de Inteligência do 36º BPM colheu informações de que no Morro da Caixa D'água, no Bairro Mirante, fora enterrado um tonel com uma barra de paco ( pasta base de cocaína), uma sacola também de paco, quatro rapadurinhas de crack, cinco rapaduras grandes e duas menores de maconha, além de 120 filetes da mesma substância, totalizando 4.160 quilos de entorpecentes.

Duas armas completavam o estoque: uma pistola Sarsimaz B6, 9mm, com carregador ( fabricada na Turquia), e um revólver Rossi 36.

Não foram encontrados os responsáveis pelo depósito improvisado, apresentado na 36ª DP de Santo Antônio de Pádua, na sexta-feira (2).