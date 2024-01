Descerramento da placa da UBS - NinoBellieny

Publicado 24/01/2024 15:11 | Atualizado 24/01/2024 15:14

S.A. de Pádua- Com a presença do chefe do 6º CPA- Comando de Policiamento de Área, coronel Ibiapina, foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (24), a Unidade Básica de Saúde-UBS do 36º BPM, sediado em Pádua.

Recepcionados pelo comandante do batalhão, coronel Corbage, veteranos da corporação também compareceram e aprovaram a iniciativa que, vai atender, aos da ativa, reserva e todos os dependentes destes.

Há um ano em Santo Antônio de Pádua, o coronel Corbage comentou que, antes para conseguir um encaminhamento, os policiais dependiam de Campos dos Goytacazes ou de Itaperuna, e agora, mesmo os que não sejam do 36º, mas que moram na área terão oportunidade com a abertura da clínica: "Uma vitória para todos".

Depois da solenidade, foi servido um almoço ( rancho, no vocabulário militar) com direito à música ao vivo.



Agradecimentos: tenente Aksonn Almeida.

