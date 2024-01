As pochetes voltaram à moda ( ilustração) - Arquivo

Publicado 30/01/2024 07:55

Pádua- Com tantos lugares para sofrer um acidente de moto, um cidadão de 30 anos de idade, escolheu o pior: em frente à sede do 36º BPM/Pádua, no domingo (28).

Policiais estavam deixando a unidade quando presenciaram a queda, e ao chegarem perto para levar socorro, o motoqueiro saiu correndo, jogando um objeto retirado da cintura em um terreno vazio, mais tarde confirmado como uma bolsa tipo pochete.

No desespero, escalou uma laje residencial e saltou do alto, se esborrachando no chão e piorando as condições físicas já ruins devido ao tombo de moto, e nem assim escapou das mãos da lei.

Na perseguição, um PM lesionou o joelho durante a corrida, tanto este quanto o motoqueiro azarado foram atendidos no Hospital Hélio Montezano-HHM.

O registro oficial das peripécias do dono da pochete recheada foi feito na 136ª DP, onde ficou até ser chamado pela Justiça.

