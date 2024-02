Ilustração - Arquivo

Publicado 05/02/2024 10:11 | Atualizado 05/02/2024 10:12

Pádua- Poderia ser um calmo dia na tranquila Ibitiguaçu, distrito paduano, quando surgiu uma mulher de 41 anos de idade que, em um aparente surto psicótico, girava velozmente os braços, segurava uma faca de cozinha, e ameaçava uma outra mulher, de 26 anos de idade, no sábado (3).

Sorte de ambas estarem por perto os policiais do 36º BPM que, contiveram a situação, e encaminharam as protagonistas da cena nada bucólica para a 136ª DP no Centro de Pádua.

Olha a faca!

A mulher da faca recusou-se a assinar documentos, e foi autuada no Artigo 147 do Código Penal que, define o crime de ameaçar alguém, e por qualquer meio, causar-lhe mal injusto e grave. A pena é de detenção de um a seis meses ou multa, e o processo só se inicia por meio de representação da vítima.

Ainda bem alterada, a acusada não pagou fiança estabelecida de três salários mínimos, e permaneceu na carceragem da 136ª DP esperando ser transferida para a Casa de Custódia mais próxima.