Coronel CorbageSessão de Comunicação 36º BPM

Publicado 08/02/2024 09:00 | Atualizado 08/02/2024 09:12

Pádua- Ele chegou em fevereiro de 2023 para comandar o primeiro batalhão de Polícia Militar no currículo e nesta quinta-feira (8) a tropa do 36º BPM, considerada ao lado do 29º BPM/Itaperuna, uma unidade de extrema eficácia, comemora o aniversário de um ano desta chegada.

Marcelo de Castro Corbage, tenente- coronel, graduou-se na Academia de Polícia Militar Dom João VI, (antiga Escola de Formação de Oficiais - EsFO0) em 20020. Tem cursos como os de Operações Especiais (Bope), Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil, Operações em Caatinga/ Pantanal, pela Marinha e de Montanha pelo Exército Brasileiro, dentre outros.

Foi subcomandante do Bope, pelo qual tem enorme carinho, (com o natural orgulho de ser Caveira) e subcomandante do 14º BPM, sediado em Bangu, Rio de Janeiro. Neste primeiro ano de comando no 36º/Santo Antônio de Pádua, foram 200 operações em parceria com a Polícia Civil e o Ministério Público.

Destas atividades, foram mais de 180 prisões, incluindo líderes do tráfico de drogas. No campo social, inaugurou recentemente uma Unidade Básica de Saúde dentro do quartel, facilitando a vida dos PMs não só do 36º, mas de todos os que moram na microrregião (Nº 2) de Pádua. Antes estes iam a Campos dos Goytacazes ou Itaperuna para encaminhamentos médicos.

Um policial que pediu para não ser identificado, comenta: "O coronel Corbage conquistou a confiança da tropa por ser um líder justo, vibrador e dinâmico, é um homem de ação, mas também de diálogo e visão".

nino.bellieny@gmail.com