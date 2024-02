A faca, típica de açougue - Comunicação 36º BPM Pádua

A faca, típica de açougueComunicação 36º BPM Pádua

Publicado 07/02/2024 09:32

Pádua- A discussão de padrasto com enteada não terminaria bem desta vez. Alterada por certas substâncias ilícitas ingeridas, uma mulher de 37 anos de idade desferiu facadas na região abdominal do companheiro da mãe dela que, mesmo socorrido, não resistiu a gravidade das perfurações e cortes, vindo a óbito aos 63 anos de idade dentro do Hospital Hélio Montezano-HHM em Pádua na noite de terça-feira (6).

Ao chegar ao Bairro Cehab, agentes do 36º BPM prenderam a acusada que, estava com ferimentos no braço e no joelho, mas obviamente foi presa e socorrida no mesmo HHM, e depois autuada na 136ª onde ficou aguardando transferência para a Casa de Custódia.





nino.bellieny@odia.com.br