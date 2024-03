Grana suja para ser lavada não fluiu - Foto- Setor de Comunicação 36º BPM

Grana suja para ser lavada não fluiuFoto- Setor de Comunicação 36º BPM

Publicado 05/03/2024 12:36 | Atualizado 05/03/2024 12:38

Pádua- O Setor de Inteligência do 36º BPM colheu informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas iria nessa segunda-feira (4) depositar uma quantia de dinheiro em uma casa lotérica na Rua Dr. Temístocles de Almeida, no Centro,

Os policiais se prepararam e interceptaram os dois portadores de 15 mil reais no exato momento do depósito, um deles com 18 anos e o outro com 29 anos de idade.

Ambos foram autuados na 136ª DP, Pádua, e depois liberados, já o dinheiro ficou apreendido.