Arma de Air Soft - Setor de Comunicação 36º

Arma de Air SoftSetor de Comunicação 36º

Publicado 06/03/2024 08:13 | Atualizado 06/03/2024 08:18

S.A. de Pádua- Uma pistola usada no Air Soft, jogo de simulação de combate, com armamento próprio não letal, equipamentos e táticas militares, foi apreendida no Terminal Rodoviário com um indivíduo, em ação desenrolada pelos policiais do Batalhão das Galáxias, como tem sido chamado o 36º BPM, localizado em Santo Antônio de Pádua.

Arma de Air Soft Setor de Comunicação 36º

Além da arma de cor preta, da marca Rossi, duas caixas de esfera de aço calibre 4,5 milímetros em um total de 600 bolinhas, e sete pinotes com 2 gramas de cocaína em cada um.

O material ficou retido na 136ª DP, onde a ocorrência da segunda-feira (4) ficou registrada, com o rapaz de 27 anos sendo liberado.