O sonho sedoso da ladra Luna System

Publicado 19/04/2024 10:34

Pádua- Uma jovem senhora de 43 anos em busca de uma melhora no visual, entrou em uma drogaria no Bairro Tavares, e discretamente, com uma lista em mãos, pegou furtivamente diversos produtos de beleza e um fisioterápico, tais como uma tala de punho, um hidratante, um desodorante, um creme de cabelo e um óleo capilar, todos de marcas famosas.

O proprietário do estabelecimento chamou os agentes do 36º BPM que, rapidamente localizaram, detiveram a mulher e recuperaram a mágica lista de beleza instantânea, ou melhor, de prisão imediata, pois o furto foi registrado, e a usurpadora detida na 136ª DP.

NinoBellieny