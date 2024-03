Simulacro, réplica, imitação: o susto que causa é real - .

Simulacro, réplica, imitação: o susto que causa é real.

Publicado 27/03/2024 14:08 | Atualizado 27/03/2024 14:09

Pádua & Miracema- O 36º BPM, o Batalhão das Galáxias, tem sob seu guarda-chuvas, os municípios de Santo Antônio de Pádua, Miracema, Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Sebastião do Alto, numa extensão territorial de mais de 2 mil Km².

Registro de Ocorrências

Pádua- Na tranquila tarde de terça-feira (26), um morador das casas populares do Bairro Cidade Nova. não esperava a cordial visita profissional dos policiais do 36º BPM que levavam consigo um MBA-Mandado de Busca e Apreensão, e ao chegarem, encontraram na humilde residência, uma réplica de pistola Glock, duas porções de paco ( pasta base de cocaína) e um celular.

Isto resultou para o rapaz em uma corrida no uber da polícia até a 136ª DP, onde foi autuado e hospedado na carceragem com posterior transferência para a casa de custódia.

Miracema- Também na tarde do mesmo dia 26, um sujeito de 29 anos de idade estaria na casa dele com uma pistola Imbel 380. Agentes do 36º BPM rumaram para a Rua Manoel do Couto Paiva, no Bairro da Jove, endereço da moradia, e depois de terem sido autorizados pela mãe do rapaz, apreenderam a arma, dois carregadores e 14 munições novas.

O agora ex-dono da pistola foi levado para a 137ª DP, com direito a uma fiança de três salários mínimos que, enquanto não fosse quitada, o deixaria detido.

Arma e munições imunes ao trabalho do 36º BPM .

NinoBellieny