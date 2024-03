Um dos pontos-bases extras dentro da operação - P5

Publicado 22/03/2024 13:43

Pádua- Um triplo homicídio cometido em uma padaria no Bairro São Luís, em um local chamado de Quatro Bocas, com características de mortes encomendadas, mobilizou o 36º BPM em operação imediata na caça aos pistoleiros, com agentes espalhados por toda a área, e a presença em campo do comandante do batalhão, tenente-coronel Corbage.

Morreram o dono da padaria, de 41 anos de idade, e mais dois homens, um de 67 anos e outro de 27, (provavelmente clientes), que, mesmo socorrido no HHM-Hospital HéliO Montezano, não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo.

Além deles, mais 2 pessoas foram atingidas, e levadas para o mesmo hospital.

O estabelecimento seria aberto oficialmente nesta sexta-feira (22). A caçada policial só vai terminar quando os resultados forem positivos, uma forte característica do 36º BPM.