Três avariações causadas pelo pinguçoFoto SF Notícias

Publicado 11/04/2024 17:58

Pádua- Com mais álcool na cabeça do que no tanque do carro, ele deveria estar procurando problemas, e eles vieram: depois de colidir com três veículos no Centro de Santo Antônio de Pádua, um motorista de 50 anos de idade parou para abastecer em um posto de combustíveis no Bairro Arraialzinho, quando os policiais do 36º BPM educada e firmemente o detiveram.

Mais para cá do que para lá, o cinquentenário cidadão teve que passar por exames de alcoolemia no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica, constatando-se embriaguez.

Enquanto não pagar 20 mil reais de fiança, já autuado em flagrante, ficará preso.

NinoBellieny