Publicado 08/05/2024 08:12

Pádua- Depois de um ano e três meses comandando o 36º BPM/Pádua, o tenente-coronel Corbarge transmitiu a função para o também tenente-coronel Saraiva, recebido pela tropa em rito de passagem nessa terça-feira (7).

Corbage, também ex-subcomandante do Bope-Batalhão de Operações Policiais Especiais, manteve a mística do 36º que, durante o ciclo de seu comando, ganhou o codinome de Batalhão das Galáxias, devido à quantidade de prisões efetuadas, apreensões de drogas, e diminuição drástica em todos os índices oficiais de segurança. Agora ele segue para o 22º BPM, em Bonsucesso, Rio de Janeiro, um dos mais operacionais e estratégicos do estado.

A respeito dele, em entrevista recente ao programa Noroeste News, apresentado por Angelo Lorenzini e Elias Meiber em Itaperuna, o prefeito de Santo Antônio de Pádua, Paulinho da Refrigeração, disse: "Corbage é um policial que só agregou positividade ao município e região, a população gosta muito dele."

