A galinha fujona é acolhida - Vídeoprint

A galinha fujona é acolhidaVídeoprint

Publicado 20/11/2024 15:01 | Atualizado 20/11/2024 15:05

Pádua- Uma guarnição do 36º BPM, sediado em Santo Antônio de Pádua na chegada ao Rio de Janeiro para onde os policiais foram em reforço à segurança do evento mundial Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, teve uma surpresa...

Uma galinha se alojou debaixo do motor da viatura, e viajou clandestinamente até a capital do estado. Ela pode ter ido desde Pádua (distante 264 quilômetros do Rio) ou entrado em alguma parada dos policiais, porém sobreviveu, e tornou-se uma celebridade instantânea.

Uma carioca que passava pelo local, ofereceu-se para tomar conta da ave que, estava cansada, mas passa bem. O episódio fez lembrar o filme A Fuga das Galinhas, lançado em 2000, da produtora britânica Aardman Animations em parceria com o estúdio norte-americano DreamWorks.





NinoBellieny com informações do SerraNews