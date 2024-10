Sede da Faetec S.A. de Pádua-RJ - Arquivo

Sede da Faetec S.A. de Pádua-RJArquivo

Publicado 30/10/2024 19:59

Pádua- A Faetec- Fundação de Apoio à Escola Técnica, de Pádua está com inscrições abertas para um processo seletivo dos cursos de Técnico em Informática e Licenciatura em Pedagogia.

As inscrições no processo seletivo podem ser feitas até o dia 10/11 AQUI ou diretamente no polo de Pádua, na RJ-186, Km 2.5. A taxa é de R$ 58.00, já o período para pedidos de isenção é até o dia 31/10.