Publicado 17/09/2024 08:34 | Atualizado 17/09/2024 08:34

S.A. de Pádua- Um caminhão Mercedes Benz roubado em Guarapari-ES, com o caso registrado na 5ª Delegacia Regional localizado naquele município, foi encontrado em Pádua pelos policiais do 36º BPM, na praça João Jasbick, no Bairro Farol.

O caminhão estacionado, já com placas trocadas, em um terreno baldio, passaria discretamente, se não fosse a argúcia dos policiais. Dentro foram achadas roupas sujas, lençol, coberta, travesseiro, caixas de remédio e uma CNH-Carteira Nacional de Habilitação, além disto o aparelho de localização do veículo fora retirado.

O registro final da operação ficou na 136ª Delegacia de Polícia, com o veículo sendo devolvido ao representante da empresa proprietária.

NinoBellieny