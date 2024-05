Autoridades na abertura - Foto noticiáriopaduano

Publicado 27/05/2024 16:33

Pádua- Já está funcionando a sala de perícias do INSS no município, fruto de parceria da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro e a Justiça Federal.

Além de Pádua, Aperibé e Miracema serão beneficiados com o serviço que é prestado na sede da 37ª Subseção da OAB na cidade paduana. Até então, a população regional se deslocava a Itaperuna, para as perícias do INSS como invalidez e auxílio-doença.



O presidente Luciano Bandeira da OAB-RJ e a vice-presidente Ana Tereza Basilio participaram da abertura da sala na recente quinta-feira (23).



NinoBellieny