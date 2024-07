Ilustração - LuzIA by NnBllny

Publicado 09/07/2024 17:16 | Atualizado 09/07/2024 17:18

Pádua- No Centro da cidade, na movimentada Praça Caribé da Rocha, uma garota de 16 anos de idade, sentada em um banco aguardando um ônibus, sofreu o assédio de um cidadão de 56 anos de idade que, sentou-se ao lado dela, e começou a proferir palavras maliciosas. olhando-a de forma lasciva.

A menor de idade se levantou, e foi para outro assento, sendo seguida pelo, aparentemente, homem embriagado.

Pessoas que estavam no local, perceberam o que estava acontecendo, protegeram a garota, chamaram uma guarnição do 36º BPM/Pádua, e esta levou o suspeito para a 136ª DP, na mesma cidade, onde ele ficou disponível para a Justiça, recluso com um tempo inicial para pensar no que fez logo que a ressaca chegasse.

NinoBellieny