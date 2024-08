Ilustração - Arquivo

IlustraçãoArquivo

Publicado 27/08/2024 13:47

Pádua- Um cadáver foi localizado próximo à divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no limite dos municípios de Santo Antônio de Pádua-RJ e Pirapetinga-MG na manhã de segunda-feira (26).

Os policiais do 36º BPM estiveram no local, e constataram que a vítima levou tiros na testa e no olho esquerdo, com duas cápsulas usadas ao lado do corpo.

Até o momento, ninguém sabe quem é a vítima, e a ocorrência foi representada na 136ª DP/Pádua.

NinoBellieny