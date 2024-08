No Ideb, destaques para duas cidades vizinhas, Itaocara e Pádua - Mapa do Noroeste

No Ideb, destaques para duas cidades vizinhas, Itaocara e PáduaMapa do Noroeste

Publicado 20/08/2024 18:39

Pádua- No Ideb-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica referente a 2023, publicado recentemente, duas instituições estaduais localizadas em Pádua se destacaram, dentre as 10 melhores do Rio de Janeiro no ensino médio.



O Instituto Federal Fluminense alcançou a nota 5,7, ocupando a 5ª posição, e o Colégio Estadual Pedro Baptista de Souza, a nota de 5,5, ficando em nono lugar.



Outro destaque Região Noroeste:

A Educação do vizinho município de Miracema, quanto à avaliação realizada em 2023, continuou em primeiro lugar pela terceira vez consecutiva no Estado do Rio



Já as instituições públicas municipais de Pádua tiveram uma queda no Ideb nos anos finais e iniciais, atingindo 5.9 nos iniciais e, 5.0 nos finais.

NinoBellieny