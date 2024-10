O balde e as notas falsas - Noticiário Paduano

Publicado 02/10/2024 08:06 | Atualizado 02/10/2024 08:08

Pádua- Desde segunda-feira (30) a cidade tem amanhecido com baldes estampados com caras de palhaço cheios de notas de 100 e 50 reais, todas falsas, mas que obviamente chamam a atenção, e com fotos replicadas nas redes sociais dos paduanos.

Os baldes ficam em pontos estratégicos da cidade, mas logo são removidos, e fica somente o mistério no ar. Para a maioria dos internautas, o uso do objeto estampado com a figura de palhaços e a grana falsificada, são manifestações políticas exatamente na semana das eleições municipais.

Para o advogado Ricardo Henrique Araujo Pinheiro, especialista em Direito Penal, "O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de reclusão de três a doze anos, e multa, e é imputado àquele que - dolosamente - falsifica, fabrica, altera, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda metálica ou papel-moeda falsa em curso no país ou no estrangeiro. A norma prevê, também, punição de seis meses a dois anos, e multa, àquele que, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade". (Trecho de artigo de Ricardo Araújo Pinheiro para o site migalhas.com.br)





NinoBellieny com informações da equipe do Noticiário Paduano