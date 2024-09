Guarnições fechadíssimas na caça ao crime - 36º bPM

Guarnições fechadíssimas na caça ao crime36º bPM

Publicado 26/09/2024 09:56 | Atualizado 26/09/2024 09:59

Pádua- O 36º BPM, comandado pelo coronel Saraiva, fez uma apreensão que entra para o histórico da unidade pelo volume apresentado, incluindo duas granadas. A operação aconteceu no Morro da D'Água, e o material estava na laje de de uma residência, sob um reservatório d'água.

Na coleção de ilícitos. duas granadas, um revólver 32 mais de mil pinotes de cocaína, 1.543 porções de maconha, e 15 pedregulhos de crack, sem que ninguém aparecesse para reivindicar a posse do tesouro do mal.



A finalização dos trabalhos foi na 136 Delegacia de Polícia no Centro paduano.