Publicado 06/10/2024 11:16 | Atualizado 06/10/2024 11:17

Pádua- A presença das forças federais na segurança das Eleições 2024, aprovada pelo TSE-Tribunal Superior Eleitoral, com atuação das três Forças Armadas, e polícias Federal e Rodoviária Federal, durante os dias que antecederam o pleito e neste domingo (6), estão garantindo uma segurança a mais na votação no estado do Rio de Janeiro, além das polícias Civil e Militar.

O aparato está em Itaperuna, Miracema, Aperibé e Santo Antônio de Pádua, na Região Noroeste Fluminense, e em mais 28 cidades do estado do Rio

A força-tarefa é composta por representantes de forças de segurança que atuam na prevenção e repressão de condutas criminosas que possam colocar em risco a normalidade das eleições. Os militares atuam no reforço da segurança e no apoio logístico.



O Exército deflagrou a “Operação Guanabara”, a Marinha iniciou a “Operação Tamandaré” e a Aeronáutica deu início à “Operação Santos Dumont”. Foi alinhada ainda uma parceria entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil e a Polícia Federal, para que o órgão estadual receba ocorrências de crimes eleitorais fora da cidade do Rio de Janeiro, em função da capilaridade de sua rede.



A presença dos militares nas eleições do Rio de Janeiro é fruto de um pedido do TRE-RJ ao TSE, feito em parceria com o Governo do Estado. A solicitação recebeu a anuência da Presidência da República, antes de ir ao Plenário do TSE.



A Secretaria de Estado de Polícia Militar fez a segurança e distribuição das urnas nos 4.974 locais de votação de todo o estado, e está atuando em suporte à fiscalização eleitoral, junto aos juízos eleitorais. Os policiais militares também estão nas escoltas das urnas eletrônicas, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal.

NinoBellieny com Vanderson Garcia