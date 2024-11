Professora/doutora, Georgia R. R. Gomes Poly - Comuniqque

Publicado 10/11/2024 15:00

Pádua- O PPGEnsino-Programa de Pós-graduação em Ensino da Universidade Federal Fluminense, e o UFF/IFES-Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (UFF/INFES), em Santo Antônio de Pádua, avançaram na formação de docentes e pesquisadores da região: foi aprovado pelo CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Doutorado em Ensino.

O doutorado aprofunda as pesquisas voltadas para o campo educacional, com foco na formação de professores e no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, capacita docentes para o exercício da profissão, e estimula o surgimento de novos pesquisadores para contribuir com soluções e metodologias voltadas para novos desafios, principalmente, na educação da região.



A professora Dra. Georgia R. R. Gomes Poly, coordenadora do PPGEnsino, afirmou: “Agradeço aos professores que aceitaram entrar no projeto do doutorado, e que, com pesquisas, publicações e a escrita sobre seus trabalhos no projeto, propiciaram para que pudéssemos construir um documento que fosse aprovado”.







NinoBellieny