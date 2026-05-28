A presença de autoridades no encontro do conselho proporcionou aos moradores do bairro apontarem as demandas - Foto Divulgação

A presença de autoridades no encontro do conselho proporcionou aos moradores do bairro apontarem as demandas Foto Divulgação

Publicado 28/05/2026 20:42

Pádua - Estratégia de segurança pública desenvolvida em Santo Antônio de Pádua (RJ) está surtindo efeito, segundo estatística apresentada pelo 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Durante encontro do Conselho Comunitário de Segurança, nesta quinta-feira (28), no bairro Glória, o major Márcio Rosa apresentou as estatísticas dos últimos meses.

A redução dos índices criminais é significativa, com quedas de letalidade violenta; nos casos de roubo de rua, tentativa de homicídio e roubo de carga. Foram realizadas 49 apreensões de entorpecentes (cannabis cativa, cocaína e crack); além de combate à violência doméstica, com 200 assistidas, 24 atendimentos e duas prisões.

As ações envolvem também a Polícia Civil . O delegado titular da 136 Delegacia de Polícia, Paulo Pires, relata a realidade que a equipe tem enfrentado para combater o crime organizado na cidade. Ele afirma que o desafio é evitar que organizações criminosas cresçam o poder de influência no interior de Estado.

Pires destaca a realização, recentemente, de uma operação, em conjunto com a polícia de Minas Gerais. O objetivo foi combater uma facção criminosa que estava tentando explorar o serviço de internet nos bairros da divisa entre Pádua e o município mineiro de Pirapetinga.

“Todos foram identificados e contabilizamos um prejuízo de 400 mil para os criminosos”, relata o delegado, que aponta o crescimento dos crimes cibernéticos no município e realça a atuação da polícia no combate à violência doméstica. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança, tenente Carlos Cunha, considera importante o apoio da população .

DEMANDAS - “A participação da comunidade, relatando diretamente demandas e denúncias às autoridades ajuda bastante”, sugere Cunha resumindo o trabalho realizado pelo conselho: “Estamos monitorando pessoas que estão fazendo parceria com a tráfico”, pontua.

O tenente revela que são indivíduos que, acima de qualquer suspeita , se colocam à disposição de traficantes para guardar munições e drogas em suas residências: “Há também fornecedores de foguetes a serviço do crime organizado. Nossa meta até o final do mandato é manter o histórico de tranquilidade na maioria dos bairros de nosso município“, enfatiza.

Durante a reunião do conselho no Glória, moradores do bairro tiveram oportunidade de relatar as principais necessidades da localidade relacionadas à segurança pública. Entre elas, cobraram a presença da patrulha escolar, além de reclamar da poluição sonora.