O ponto principal de montagem das barracas é a Praça Guilherme Tito de Azevedo Foto Divulgação

Publicado 06/12/2023 15:50

São Fidelis - Os artesãos estarão em evidência neste final de semana, em São Fidelis (RJ), por conta do 2° Corredor Artesanal, na Praça Guilherme Tito de Azevedo, em frente à Biblioteca Municipal Corina Peixoto de Araújo, no centro da cidade.

O evento é organizado pela Secretaria de Cultura. A secretária, Flávia Garnier, ressalta que “a expectativa é que um grande público compareça para prestigiar este importante segmento da sociedade”. O evento está programado para sexta-feira (8) e sábado (9), a partir de 18h.

Segundo a secretária, o objetivo é incentivar os artesãos do município, cerca de 20, com barracas individuais. A programação contará com shows, exposição de artesanato e praça de alimentação.

Flávia Garnier afirma que o governo municipal tem apoiado a categoria, através da União Fidelense de Artesãos (UFA), com montagem de uma feira de artesanato todos os sábados na praça principal, ponto principal de montagem das barracas no dia a dia.